الإثنين 01-07-2024
الوكيل الاخباري
 

مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

الحكومة تعلن عن عطلة رسمية الأسبوع المقبل

ايعاز من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة

طواقم المستشفى الميداني الأردني خان يونس/3 تباشر أعمالها

ارادة ملكية سامية بشأن وزير المالية العسعس

إرادة ملكية بتعيين أمناء "الحسين للسرطان" - أسماء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من أبناء عشائر ارتيمة والثوابية والمراهفة

تهنئة نور حامد عبدون الحمايدة بمناسبة تخرجها

فقدان الملح يحفز تجديد الكلى

الإثنين، 01-07-2024 06:16 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي ذوي الشهيد الفوارس

1000504520


الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء بشهيد الواجب الوكيل محمد أحمد الفوارس، من مرتب مديرية الأمن العام، الذي ارتقى إلى وجه ربه، متأثراً بإصابته أثناء قيامه بواجبه المقدس في الحفاظ على الأرواح، بواجب إنقاذ في لواء الرصيفة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته، اليوم الإثنين، بيت عزاء االشهيد في محافظة إربد/ منطقة حوارة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي ذوي الشهيد، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.

كما قدم واجب العزاء وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك العميد رزق عبدالرحمن الرواشدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1719847374305

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره البرازيلي

320242518152533879720

مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

1220237111035610526854

الحكومة تعلن عن عطلة رسمية الأسبوع المقبل

445442

ايعاز من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة

63855450965378828148

رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يزور قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

638554508655341304

طواقم المستشفى الميداني الأردني خان يونس/3 تباشر أعمالها

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-06-27 at 7.12.58 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفاعوري والقماز

WhatsApp Image 2024-06-24 at 8.09.55 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحجاحجة وأبو هزيم

73320459_902800330106823_4893040297967091712_n

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي البطيخي والحسبان والحياري

WhatsApp Image 2024-06-06 at 9.38.39 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل النعسان وآل القاسم

5202417171850547511088

الملك يعزي عشيرتي السمان وعودة

WhatsApp Image 2024-06-04 at 8.07.58 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الدبوبي وأبو السمن والصوفي والزعبي والعواملة والخريسات