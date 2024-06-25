الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين العرام والصياح

مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة

المستقلة للانتخاب تحيل قضيتين للادعاء العام بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال

بدء العمل بفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في محافظة العقبة

بيان صادر عن الحكومة اليوم الثلاثاء

تربية المزار الشمالي تفتتح مشروع "صفي قلعة كتب"

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

وزارة الصحة بغزة: كافة المستشفيات مدمرة ومستهدفة بالكامل

وفاة و4 إصابات بحادث سير في عمان والامن يضبط كافة اطراف الحادث

اعلان صادر عن مديرية الأمن العام

الثلاثاء، 25-06-2024 07:31 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الحموري وبني عامر والمومني

WhatsApp Image 2024-06-25 at 7.29.11 PM


الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الحموري بوفاة المرحوم العميد المتقاعد أحمد حسين الحموري، وإلى عشيرة بني عامر بوفاة المرحوم العميد المتقاعد محمد عبدالرحمن بني عامر، وإلى عشيرة المومني بوفاة الحاجة زريفة نزال المومني، والدة نقيب الصحفيين الأسبق طارق المومني.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظتي وإربد وعجلون، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، وعموم عشائر الحموري وبني عامر والمومني، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1719322220844

مراكز شباب العاصمة تنفذ أنشطة متنوعة

1719324900663

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين العرام والصياح

1719328044884

بحث تحديات وسبل تحسين الواقع المائي في المفرق

1719325569329

إلزام شركات الخدمات المالية بالحفاظ على السرية لحسابات عملائها

5

مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة

1 (56)

المستقلة للانتخاب تحيل قضيتين للادعاء العام بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال

أخبار متعلقة
1719324900663

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين العرام والصياح

WhatsApp Image 2024-06-24 at 8.09.55 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحجاحجة وأبو هزيم

73320459_902800330106823_4893040297967091712_n

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي البطيخي والحسبان والحياري

WhatsApp Image 2024-06-06 at 9.38.39 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل النعسان وآل القاسم

5202417171850547511088

الملك يعزي عشيرتي السمان وعودة

WhatsApp Image 2024-06-04 at 8.07.58 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الدبوبي وأبو السمن والصوفي والزعبي والعواملة والخريسات