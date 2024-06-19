مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة العربيات/ الحمود وآل الحلبي

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى عشيرة العربيات -الحمود، بوفاة خالد محمد عبدالله الحمود العربيات، شقيق العين فاضل الحمود العربيات، وإلى آل الحلبي بوفاة المرحومة أمل سلمان غرز الدين، والدة الصحفي نشأت سالم الحلبي.



ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الأربعاء بيتي عزاء الفقيدين في محافظة البلقاء ولواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين وعموم عشيرة العربيات وآل الحلبي، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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