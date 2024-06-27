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الخميس، 27-06-2024 07:18 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفاعوري والقماز

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الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم  الخميس، واجب العزاء إلى عشيرتي الفاعوري والقماز، بوفاة المرحومة عبلة سليمان القماز، زوجة رئيس بلدية عين الباشا الجديدة جمال عبدالله الفاعوري.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة، وإلى عموم عشيرتي الفاعوري والقماز، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.

 




 

 


 

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