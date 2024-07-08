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الإثنين، 08-07-2024 05:09 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة العدوان

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى قبيلة العدوان، بوفاة الدكتور عبدالحليم مناع العدوان. 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم قبيلة العدوان، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

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