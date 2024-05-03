مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلتي عباد وبني صخر

الوكيل الإخباري

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- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى قبيلة عباد/ عشيرة المهيرات، بوفاة عبدالكريم كامل النمر المهيرات، وإلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الزبن، بوفاة الحاجة شيمة عضوب الزبن والدة النائب السابق سليمان حويلة الزبن.ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين، اليوم الجمعة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين وعموم عشيرتي المهيرات والزبن، سائلا الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ورضوانه.كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.