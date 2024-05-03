الجمعة 03-05-2024
الوكيل الاخباري
 

غارة إسرائيلية تدمر منزلا في مخيم المغازي

سي إن إن: إسرائيل أطلعت واشنطن على أفكار لإجلاء المدنيين من رفح

الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة ومنع الهجوم على رفح

لأول مرة منذ بدء طوفان الأقصى.. مشاهد توثق إطلاق القسام صواريخ من جنوب لبنان

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلتي عباد وبني صخر

اعتبارا من السبت.. منع دخول مكة المكرمة دون تصريح

الملك يهاتف رئيس دولة الإمارات معزيا بوفاة الشيخ طحنون

الأردن يتقدم 14 مرتبة في مؤشر الحريات الصحفية

الملكة تستنكر "العقاب الجماعي" الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين

بني مصطفى ترعى افتتاح سوق الكرك الأسبوعي التراثي الحرفي

الجمعة، 03-05-2024 08:09 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلتي عباد وبني صخر

image


الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى قبيلة عباد/ عشيرة المهيرات، بوفاة عبدالكريم كامل النمر المهيرات، وإلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الزبن، بوفاة الحاجة شيمة عضوب الزبن والدة النائب السابق سليمان حويلة الزبن.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين، اليوم الجمعة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين وعموم عشيرتي المهيرات والزبن، سائلا الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6634b039b85a3

الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة ومنع الهجوم على رفح

الملك-2111-1

الملك يهاتف رئيس دولة الإمارات معزيا بوفاة الشيخ طحنون

مؤشر-حرية-الصحافة-1-780x405-1

الأردن يتقدم 14 مرتبة في مؤشر الحريات الصحفية

6634ff608e2b3

الملكة تستنكر "العقاب الجماعي" الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين

WhatsApp Image 2024-05-03 at 6.39.27 PM

بني مصطفى ترعى افتتاح سوق الكرك الأسبوعي التراثي الحرفي

Al-Himma,_Jordan,_from_Umm_Qais

حركة سياحية نشطة في بني كنانة شمال إربد

أخبار متعلقة
1712663578995

تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج

470830_1_1664903710

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عُمان

111-23

الملك يتلقى دعوة من العاهل البحريني لحضور القمة العربية أيار المقبل

1712340985601

عشائر الشركس: القضية الفلسطينية هي الركيزة الأولى في سياسة الملك الخارجية

434949631_819446516890633_3749586839088505341_n

مندوبا عن الملك الأمير فيصل يرعى اختتام المجالس العلمية الهاشمية

660e778a4c59b76a956ad679

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة