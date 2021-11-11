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الخميس، 11-11-2021 09:14 م

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تزور الأردن الأسبوع المقبل

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الوكيل الاخباري - تعتزم مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، زيارة الأردن، الأسبوع المقبل، في زيارة تستمر 6 أيام.

ووفق بيان أصدرته البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة فإن غرينفيلد “ستعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالشراكة الدائمة والاستراتيجية مع الأردن”.

كما ستنقل السفيرة، “تقدير الولايات المتحدة لكرم الأردن في استضافة اللاجئين من الدول المجاورة وستبحث في سبل تقديم المساعدة الأمريكية الدعم المنقذ للحياة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الأردن للاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم”.

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