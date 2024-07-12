مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: نقف بكل إمكانياتنا مع الأونروا

الوكيل الاخباري - أكد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة محمود الحمود، الجمعة، أن الأردن يقف وبكل إمكانياته مع وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) ومواصلة بذل الجهود لتوفير الدعم السياسي والمالي لها.

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كما وأكد الحمود في كلمته أمام مؤتمر التعهدات الذي عقد في نيويورك على حيادية ومهنية وكالة (الأونروا)،وزيف الادعاءات المغرضة ضدها والتأكيد على ضرورة زيادة المساهمات المالية للوكالة.



وأشار الحمود إلى استضافة الأردن مؤتمر الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة والذي عقد الشهر الماضي في منطقة البحر الميت بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، بحضور 75 دولة، والذي دعا إلى توفير التمويل المستدام وطويل الأمد لتمكين الوكالة من القيام بدورها وواجبها في غزة وجميع مناطق عملها.

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