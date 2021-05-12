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الأربعاء، 12-05-2021 03:29 م

مندوب الاردن لدى التعاون الاسلامي يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية

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الوكيل الاخباري - أكد مندوب الأردن لدى منظمة التعاون الإسلامي ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس وغزة وباقي الاراضي الفلسطينية المحتلة.

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وأضاف في كلمته خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد افتراضياً للجنة المندوبين للدول الأعضاء في المنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية، أن الأردن وبتوجيه ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر في تكريس كل إمكاناته لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها والتصدي للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية.


وأكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وفاعلة لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك ووقف الإجراءات اللاشرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح ووقف الاعتداءات في الاراضي الفلسطينية المحتلة.


وفي البيان الذي صدر عن الاجتماع، أكدت منظمة التعاون الإسلامي أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وفي الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.


كما ادان البيان الاعتداءات الاسرائيلية في المسجد الأقصى وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.


--(بترا)

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