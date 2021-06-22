الثلاثاء 22-06-2021
الوكيل الاخباري

بالصور.. انتهاء ثاني جلسات قضية 'الفتنة'

صحة الرمثا لـ الوكيل: فوضى عارمة بسبب فايزر تدخلت على إثرها 'الدرك'

'هيئة الاتصالات ' ترفد خزينة الدولة بما يقارب (94) مليون دينار حتى آيار

هيئة الاتصالات لـ الوكيل : حجب التطبيقات سيتم بآلية معينة الخميس

الملك يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق في عمّان الأربعاء

إحباط تسلل وتهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

منذ 12 عاماً.. أول رحلة بين العقبة وطابا

اجتماع أردني فلسطيني الخميس لمناقشة السفر بين البلدين

الخصاونة: نتطلع لاستمرار التعاون مع بنك الصادرات والواردات الكوري

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

عاجل

هيئة الاتصالات لـ الوكيل : حجب التطبيقات سيتم بآلية معينة الخميس

الثلاثاء، 22-06-2021 12:59 م

منذ 12 عاماً.. أول رحلة بين العقبة وطابا

main_image5eb22f6680a17


الوكيل الإخباري - استقبل مطار طابا الدولي بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أولى الرحلات السياحية القادمة من مطار العقبة "الأردن"، وسط إجراءات احترازية مشددة.اضافة اعلان


وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شركة خدمات البترول للطيران PAS ستقوم بتسيير رحلتين سياحيتين أسبوعيًا لمطار طابا الدولي، على مدار الموسم السياحي الصيفي.

وبحسب فودة تعد هذه الرحلة هي الأولى من المملكة الأردنية بعد توقف دام أكثر من ١٢ عامًا.

من جهته قال محافظ جنوب سيناء انه تم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالمسافرين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
c41b9cc3-aa52-4119-9d80-e93e87723a92

بالصور.. انتهاء ثاني جلسات قضية 'الفتنة'

6202120172526596017151

صحة الرمثا لـ الوكيل: فوضى عارمة بسبب فايزر تدخلت على إثرها 'الدرك'

تطبيقات

هيئة الاتصالات لـ الوكيل : حجب التطبيقات سيتم بآلية معينة الخميس

6073dba929a09

الملك يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق في عمّان الأربعاء

cRgCApBEk6kfGdfULT8KLtsJ1BOfKB8JTFaDwKk5

إحباط تسلل وتهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

جي

اجتماع أردني فلسطيني الخميس لمناقشة السفر بين البلدين

أخبار متعلقة
مطار

العقبة .. وصول طائرة روسية على متنها أكثر من 160 سائحا

6202114193844771589165

تجارة العقبة تناقش تحديات التجار

شاحنات

خطة لتطعيم سائقي الشاحنات القادمين إلى العقبة

5

عودة العمل في معبر وادي عربة مطلع الشهر القادم

main_image5e98dbca88b6b

الحكومة تمنع دخول الزوار الى العقبة إلا بهذا الشرط

main_image60c700bcc36e4

العقبة: 57% من السكان والعاملين تلقوا لقاح كورونا