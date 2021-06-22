منذ 12 عاماً.. أول رحلة بين العقبة وطابا

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استقبل مطار طابا الدولي بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أولى الرحلات السياحية القادمة من مطار العقبة "الأردن"، وسط إجراءات احترازية مشددة.وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شركة خدمات البترول للطيران PAS ستقوم بتسيير رحلتين سياحيتين أسبوعيًا لمطار طابا الدولي، على مدار الموسم السياحي الصيفي.وبحسب فودة تعد هذه الرحلة هي الأولى من المملكة الأردنية بعد توقف دام أكثر من ١٢ عامًا.من جهته قال محافظ جنوب سيناء انه تم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالمسافرين.