الأربعاء 28-10-2020
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الأربعاء، 28-10-2020 06:33 م

منصب جديد لوزير الاعلام السابق أمجد العضايلة

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور نبيل هيلات اعتزاز الجامعة بالدور الوطني الكبير الذي أدته وتؤديه كلية الإعلام في مسيرة الإعلام الوطني والمساهمة في تطويره والبناء على إنجازاته، بوصفها رائدة كليات الإعلام على المستوى الوطني، إضافة إلى تميز و انفراد جامعة اليرموك  من خلال هذه الكلية بين سائر الجامعات الرسمية، في تدريس مختلف علوم وفنون الإعلام والإتصال.
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وأضاف خلال استقباله وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق أمجد العضايلة، ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية – بترا، فائق حجازين، بحضور عميد كلية الإعلام الدكتور خلف الطاهات، بمناسبة تعيينهما عضوين في مجلس كلية الإعلام، ان جامعة اليرموك، لن تتوانى في توفير كافة متطلبات النجاح لهذه الكلية، ورفدها بالخبرات والكفاءات التدريسية والإعلامية المؤهلة لتواصل رياديتها، وتحافظ على مكانتها على المستوى الوطني والعربي والإقليمي.

وشدد الهيلات على اعتزاز جامعة اليرموك بخريجها بشكل عام، وخريجي كلية الإعلام بشكل خاص على مدى السنوات السابقة، ونجاحهم  في كافة المواقع الإعلامية التي شغلوها، لافتا إلى أن تخريج مثل هذه الكفاءات المؤهلة علميا وعمليا هو نهج الجامعة الذي تسير عليه وفق خطتها الإستراتيجية في مختلف كلياتها وبرامجها الاكاديمية.

من جانبهما عبر كل من العضايلة وحجازين، عن اعتزازهما بجامعة اليرموك وكلية الإعلام، بوصفهما من خريجيها خريجيها، مشيدين بالمكانة التي وصلت لها كلية الإعلام وما حققته من سمعة اكاديمية ومهنية، تعكس بالتأكيد مدى الرعاية والإهتمام الذي توليه الجامعة لها.

وكان رئيس الجامعة الدكتور نبيل الهيلات قد قرر تعيين كل من العضايلة و حجازين عضوين في مجلس كلية الاعلام للعام الجامعي 2020/ 2021.

 




 

 


 

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