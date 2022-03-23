منصة رقمية لتزويد الشباب بفرص توظيف

الوكيل الاخباري - أطلقت يونيسف ودوت الأردن، الأربعاء، منصة B.O.T لتزويد الشباب ذوي الخبرة من المجتمعات الأكثر هشاشة بفرص التوظيف الرقمية الصغيرة، تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة.

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وبحسب بيان صادر عن يونسيف، فإن المنصة تهدف لخلق مستقبل أفضل لكل من النساء والشباب الأكثر هشاشة من خلال تيسير وصولهم إلى فرص التوظيف الصغيرة والعمل الحر في القطاع الرقمي، حيث يعتبر وصول الفئات الأكثر هشاشة إلى سوق العمل الرسمي محدودا لعوامل عدة منها جنسهم وموقعهم الجغرافي، إضافة إلى وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.



وقال هنانده، إننا فخورون بأن نكون جزءًا من إطلاق منصة B.O.T، التي تتماشى مع دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتعزيز المهارات الرقمية للشباب لإعدادهم لسوق العمل وتزويدهم بفرص عمل مستقلة.

وأضاف ان الوزارة تعمل باستمرار على إنشاء مبادرات ومشاريع تدعم كلاً من الشباب وشركات القطاع الخاص من خلال توفير المهارات الرقمية اللازمة لسوق العمل، مثل برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات GIP، ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (YTJ) ، إضافة إلى برنامج التدريب الوطني على المهارات التقنية والمهارات الحياتية واللغة الإنجليزية".





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