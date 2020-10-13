منصة للتعلم الإلكتروني للطلبة ذوي الإعاقة في اليرموك

الوكيل الاخباري -

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أطلقت جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، منصة للتعلم الالكتروني "زوم" للطلبة ذوي الإعاقة.وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد المزاودة، إن العمادة أصدرت فيديو تعريفي بلغة الإشارة لتسهيل عملية استخدام منصة التعلم الإلكتروني وتطبيق "زوم"، للطلبة ذوي الإعاقة بعد اللجوء الى التعلم عن بُعد في عدد من المساقات اتساقا مع قرارات مجلس التعليم العالي المتصلة بجائحة كورونا.ولفت المزاودة الى أن الجامعة تعكف على إعداد فيديو تعليمي يستهدف تمكين الطلبة المكفوفين في الجامعة من استخدام منصة التعلم الإلكتروني وتطبيق زوم.