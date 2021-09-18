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السبت، 18-09-2021 05:52 م

منصور: ربع مليون مراجع لمركز الحسين للسرطان

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الوكيل الاخباري - يجري قسم العمليات في مركز الحسين للسرطان سنويا نحو 6000 عملية، وفق المدير العام لمركز الحسين للسرطان عاصم منصور، السبت.

وقال منصور، خلال ندوة بعنوان “إنجازات تنموية في عهد عبدالله الثاني ابن الحسين” أقامتها جماعة عمّان لحوارات المستقبل، إن قسم العمليات يقوم بـ 300 عملية زراعة نخاع عظم في السنة، فيما تبلغ الكوادر الطبية والإدارية في المركز 434 طبيبا واستشاري أورام وأكثر من 1100 ممرض وممرضة و102 صيدلاني مؤهل لتحضير أدوية الأورام، بالإضافة إلى 1500 إداري وفني واختصاصي رعاية صحية . 

“يراجع العيادات الخارجية في المركز سنويا 250 ألف مراجع فيما يبلغ عدد حالات الإدخال 14 ألفا سنويا، وعدد الأسرة الكلي 352 وعدد غرف العمليات 13 غرفة، وعدد وحدات العناية الحديثة للأطفال والبالغين 36 وحدة”، وفق منصور.

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