منصور ينتقد قرار الحكومة: كما لو كان قد ارتكب جرماً!

الوكيل الاخباري - انتقد الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور قرار الحكومة بحجر مصابي "اوميكرون" على حسابهم الخاص.

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وقال منصور في منشور له على صفحته على فيسبوك: "لم أعِ الحكمة من قرار حجر المصاب بمتحور أوميكرون مؤسسيا وعلى حسابه الخاص كما لو كان قد ارتكب جرماً!



وتابع منصور: "هكذا قرار سيدفع أصحاب الأعراض البسيطة إلى الإحجام عن إجراء الفحوصات المخبرية"



وكان امين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة الدكتور رائد الشبول قال في تصريحات سابقة ان كل مصاب بأوميكرون سيعزل مؤسسيا وعلى حسابه الخاص.