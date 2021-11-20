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السبت، 20-11-2021 08:37 م

منظمات مجتمع مدني تطالب بتوحيد المرجعية القانونية لعمل الجمعيات

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الوكيل الاخباري - طالبت منظمات مجتمع مدني وجمعيات مجتمعية، بتوحيد المرجعية القانونية لعمل الجمعيات، وضمان الاتساق وعدم التضارب في أحكامها بما ينسجم مع أحكام الدستور، ومواءمة التشريعات الناظمة لعمل الجمعيات مع التزامات الأردن الدولية.

وأوصت، في ختام الورشة التي نظمتها جمعية اتحاد المرأة الأردنية، وناقشت تعديلات قانون الجمعيات، بتعزيز الحق في تكوين الجمعيات؛ بهدف دعم عملها وتشجيع العمل التطوعي وإطلاق المبادرات المجتمعية.

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