منظمة الصحة العالمية: الأردن من أعلى معدلات انتشار التدخين بين الذكور في العالم

الوكيل الاخباري - أكدت منظمة الصحة العالمية – مكتب الأردن، أن التدخين يعد أحد عوامل الاختطار الرئيسة للأمراض غير السارية في الأردن، لافتة إلى أن الأردن ضمن قائمة الدول التي يوجد بها أعلى معدلات لانتشار التدخين بين الذكور في العالم.



وأشارت إلى أنه وفقا للمسح الوطني التدريجي لعام 2019 الذي أجرته وزارة الصحة الأردنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فإن 66.1% من الذكور الأردنيين يدخنون منتجات التبغ، بالإضافة إلى 16.4% يستخدمون السجائر الإلكترونية.



وقالت المنظمة، الأحد، إن "النيكوتين الموجود في التبغ يسبب إدماناً شديداً، ويشكل تعاطيه عامل خطر رئيس للأمراض القلبية الوعائية وأمراض الجهاز التنفسي وأكثر من 20 نوعاً مختلفاً أو فرعياً من السرطان، والعديد من الحالات الصحية الأخرى.



كما أشارت المنظمة إلى دراسة قامت بها وزارة الصحة الأردنية بالتعاون مع المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي جرى إطلاقها في عام 2019، بعنوان "مبررات الاستثمار اللازمة لتنفيذ اتفاقية المنظمة الإطارية لمكافحة التبغ"، والتي أوصت بزيادة التوعية وحظر التدخين داخل الأماكن العامة ومنع الترويج والدعاية والرعاية لمنتجات التبغ ورفع الضرائب على منتجات التبغ وغيرها.

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