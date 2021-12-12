منظمة الصحة العالمية في الأردن تحذر غير المطعمين

الوكيل الإخباري - حذرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، الأحد غير المطعمين لانهم أكثر عرضة لدخول المستشفى بـ 10 إلى 17مرة، كما أنهم أكثر عرضة بعشر مرات للوفاة عند الإصابة بكورونا، مقارنة بالأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل



وأضافت الراعبي عبر فيديو، "%82 من الحالات المدخلة في المستشفيات و87% من الوفيات كانت بين غير المطعمين".

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وأشارت إلى أن المطاعيم أثبتت مدى مأمونيتها وفعاليتها في تقليل شدة المرض بفيروس كورونا المستجد والوفاة في حالة الإصابة بالفيروس، وذلك بعد إعطاء أكثر من 8 مليارات جرعة لقاح.