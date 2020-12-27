منظمة تتبرع بـ 5 أجهزة تنفس اصطناعي عالي التدفق لمستشفى الملك المؤسس

الوكيل الاخباري -

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تبرعت منظمة الرحمة بلا حدود، بالتعاون مع جمعية الأطباء الأردنيين الأمريكيين، بخمسة أجهزة تنفس اصطناعي عالي التدفق لمساعدة مرضى كورونا، الذين يرقدون على أسرة الشفاء في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي حسب مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو.وأثنى الغزو، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، على جهود ومبادرة منظمة الرحمة بلا حدود وجمعية الأطباء الأردنيين الأمريكيين على تبرعهم بأجهزة تنفس الاصطناعي عالي التدفق لمساعدة مرضى كورونا؛ حيث تبنى مجموعة من الأطباء الأردنيين في الولايات المتحدة الاميركية حملة لشراء أجهزة أكسجين وتوزيعها على المستشفيات الأردنية.وأكد أن أجهزة التدفق العالي تعتبر مهمة لإعطاء المرضى المصابين بفيروس كورونا الأكسجين اللازم لضمان عدم وصولهم الى مراحل استخدام أجهزة التنفس الأصطناعي المتقدمة.وقال مدير دائرة اللوازم والعطاءات بمستشفى الملك المؤسس، سفيان القرعان، إن هذه المبادرة من شأنها مساعدة المرضى ورفع كفاءة الخدمة الطبية لمتلقيها والتي بدورها تساهم في تخفيض كلف شراء هذه الأجهزة المتطورة على المستشفى.وبين القرعان أن المستشفى استلم خمسة أجهزة من أصل ثلاثين جهازا توزعت على مستشفيات محافظات المملكة كافة وتجاوزت قيمتها 180 ألف دينار .