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الخميس، 25-11-2021 03:09 م

منظمة حقوقية: معظم حالات العنف ضد المرأة من داخل اسرتها

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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  كشفت مدير إدارة الفئات الأكثر حاجة للحماية في المركز الوطني لحقوق الانسان بثينة فريحات أن حالات العنف ضد المرأة غالباً ما تكون من داخل أسرتها .


واوضحت فريحات في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الخميس ، ان ابرز قضايا العنف ضد المرأة تتعرض لها من زوجها ، فيما تتعرض النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة الى العنف الجسدي او الاعتداء الجنسي. 


وطالبت فريحات بوضع قانون خاص لحماية المرأة من العنف وتعديل التشريعات لموائمتها مع المعايير الدولية.


وأشارت إلى ضرورة وضع قوانين رادعة للشخص الذي يعنف المرأة، وضرورة تقديم التحفيز لدعم المرأة اجتماعيا.


وبدأت اليوم حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة ، والتي تمتد بين 25 تشرين الثاني (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) و10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان). وتحمل حملة عام 2021 شعارين الأول "العنف الأسري وعالم العمل" والثاني "إنهاء قتل النساء".


ووفقاً لمنظمات نسوية فقد تعرضت 17 سيدة للقتل في الاردن العام الماضي.

 

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