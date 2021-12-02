الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



كشف رئيس جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق اليوم الخميس عن توجه بعض البنوك لتسهيل على المراجعين وامكانية حجز أدوار عملائهم عن طريق الهاتف المحمول.

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وقال المحروق لـ "الوكيل الإخباري" إنه هذا النظام يمكن العميل من الحصول على دور من خلال الهاتف قبل قدومه إلى البنك.



وأضاف أن التوجه جاء لتطوير الخدمات وتوفير الوقت والجهد على العميل، بحيث أن العميل لا ينتظر كثيرا للحصول على الخدمة، حيث يستطيع العميل أن يتتبع دوره عن طريق التطبيق ويقدر الوقت الذي يحتاجه قبل التوجه إلى البنك.



وقال ان هذا التوجه جاء في ظل ارتفاع اصابات فيروس كورونا وبهدف تخفيف الاكتظاظ داخل فروع البنوك.



