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الخميس، 01-04-2021 01:02 م

منع التدخين داخل مؤسسة الغذاء والدواء

ما-هو-التدخين


الوكيل الإخباري - أصدر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات قرر بالتشديد على منع التدخين في المؤسسة حرصا على الصحة والسلامة العامة لا سيما في ظل جائحة كوفيد-19.

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وأشار مهيدات في بيان وصل "الوكيل الإخباري"إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذا لقرار معالي وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بمنع التدخين في المؤسسات العامة والوزارات وتطبيقا لأحكام المادة 53 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 . 


وشدد على عدم التهاون في تطبيق القرار واتخاذ أشد الإجراءات في حال عدم الالتزام به وتحت طائلة المساءلة القانونية .

 

 


 




 

 


 

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