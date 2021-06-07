منع التدخين في المناطق الداخلية للمنشآت

الوكيل الاخباري - منعت تعليمات حكومية صادرة في الجريدة الرسمية، الاثنين، التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في أي من المناطق الداخلية للمنشآت، ومنعت فصل المناطق الداخلية في أي منشأة إلى مناطق للمدخنين أو غير المدخنين بأي شكل من الأشكال.

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وصدرت الاثنين تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة الصادرة بمقتضى مواد في قانون الصحة العامة، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ النشر.



وعرفت التعليمات المناطق الداخلية للمنشأة بأنها مساحات المنشأة كافة التي لا ينطبق عليها تعريف المنطقة الخارجية للمنشأة.



أما المنطقة الخارجية فعرفت بأنها أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء يكون مسقوفا أو غير مسقوف ومعرضا بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ويقع ضمن حدود المنشأة.