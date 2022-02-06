منع تقديم الأطعمة والمشروبات داخل المقرات الانتخابية

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنه ومع بدء فترة الترشح لإنتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان والمقرر فتح باب الترشح فيها اعتباراُ من يوم الإثنين 7/2/2022 ولمدة ثلاثة أيام، فإنه يسمح بإطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين ضمن قواعد حملات الدعاية الانتخابية في التعليمات التنفيذية الخاصة بها والمعلنة والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني وتم التوعية بها وفق الأصول.

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وأوضحت الهيئة أنه وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة وبناءً على الوضع الوبائي فإنه على المرشحين عند فتح المقرات الانتخابية الخاصة بهم الالتزام بالأمور التالية:



أ. توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي، وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الإلتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة بما في ذلك ارتداء الكمامات.



ب. عدم الدعوة للاجتماع للناخبين أو المواطنين بما يزيد عدد الحضور على العدد المحدد وفقاً لمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة.



ج. عدم تقديم الأطعمة بمختلف أشكالها أو المشروبات باستثناء تقديم الماء بعبوات صغيرة داخل المقر الانتخابي بما يتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.



د. التباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المساقة بين المقر الانتخابي والآخر عن 200م، وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الانتخابية.



هـ. عدم افتتاح المقر الانتخابي قبل الحصول على موافقة من رئيس لجنة الانتخاب على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به تعهداً خطياً موقعاً من المرشح بالالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة.



وحثّت الهيئة المرشحين وأنصارهم على الالتزام بإجراءات السلامة العامة والتباعد الجسدي من خلال عدم الملامسة أو المصافحة داخل المقرات وترك مسافة بين المقعد والآخر والالتزام بالتهوية المناسبة وارتداء الكمامات وتوفير المواد المعقمة اللازمة لذلك منعاً للمساهمة في انتشار الوباء.



وأعلنت الهيئة أنها قد كلفت مراقبي الدعاية الانتخابية على مستوى الدوائر الانتخابية القيام بجولات ميدانية للتأكد من الالتزام تحت طائلة المساءلة القانونية ومنها إغلاق المقر أو التحويل الى المدعي العام في حال كانت المخالفات جسيمة وفق تقدير الفريق الميداني.



يُذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب كانت قد أصدرت قراراً بإغلاق كافة المقرات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات النيابية 2020 بعد رصد عدد من التجاوزات وعدم الالتزام داخل المقرات.