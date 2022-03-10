الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

361 أردنيا وأسرهم وصلوا الأردن منذ بدء عملية الإجلاء من أوكرانيا

لماذا لم يغزو بوتين أوكرانيا في عهد ترامب؟

توجه لإعفاء الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية من شرط دراسة 50% من الساعات المعتمدة

وصول أول شحنة من علاج كورونا "فايزر" بعد ٢٠ آذار

خام برنت يرتفع مجددا أكثر من 5% ليسجل أكثر من 116 دولار للبرميل

قانونية الأعيان تخالف النواب بشأن مهلة توفيق أوضاع الأحزاب

تحويل المراكز الشاملة والمنارات إلى مراكز نهارية دامجة

منع توقيف أي مواطن في المطار والاكتفاء بإبلاغه بوجود قضية

وزير الداخلية يبحث الاستعدادات الأمنية للانتخابات المحلية

ضبط 2 كغم كوكايين داخل أحشاء شخصين من جنسية أجنبيه

الخميس، 10-03-2022 02:23 م

منع توقيف أي مواطن في المطار والاكتفاء بإبلاغه بوجود قضية

توقي


الوكيل الإخباري -

 
كشف مصدر حكومي مطلع ان الحكومة اتخذت قراراً يقضي بعدم توقيف أي مواطن في المطار، انما إبلاغه بوجود قضية عليه ليراجع بعد ذلك الجهات المعنية.

اضافة اعلان


وأكد المصدر في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان القرار بدأ تنفيذه يوم الثلاثاء الماضي، ويقضي بعدم توقيف أي مواطن في المطار إذا كان عليه طلبات قضائية والاكتفاء بتبليغه بوجود قضية ليتسنى للمواطن مراجعة الجهات المعنية .


واشار المصدر ان عدد من المواطنين اشتكوا من تعرضهم للتوقيف في المطار اثناء السفر بسبب وجود تعميم قضائي عليهم دون علم منهم وبعض هذه القضايا مر عليها سنوات طويلة .


يشار إلى أن وزارة العدل كانت قد أطلقت في العام 2014 خدمة «محاسبين تنفيذ» في مطار  الملكة علياء الدولي أتاحت للمسافرين تسديد المطالبات المالية المترتبة عليهم لتمكينهم من السفر حيث كانت المطالبات المالية تؤرق مسافرين، إذ كانوا يمنعون من السفر واحيانا يتم توقيفهم الى حين تسديد تلك المطالبات، التي تكون في بعض الأحيان مبالغ قليلة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6229ed00d01a0

361 أردنيا وأسرهم وصلوا الأردن منذ بدء عملية الإجلاء من أوكرانيا

311034_5_1606837072

برنامج تدريبي لتشجيع المشاركة السياسية في أرياف عجلون

10.3.2022 - DA Visit - MOPIC - (195)

نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تلتقي بالمسؤولين الحكوميين الأردنيين

0L5A0173

الاقتصاد الرقمي: تطوير المجالات الرقمية ليشعر المواطن بالتغيير

603e4cd925245

توجه لإعفاء الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية من شرط دراسة 50% من الساعات المعتمدة

xzvcvcz

وصول أول شحنة من علاج كورونا "فايزر" بعد ٢٠ آذار

أخبار متعلقة
220221391737972812488

الحكومة تعلن موعد تطبيق الإجراءات التخفيفية

WhatsApp Image 2022-02-17 at 1.11.36 PM

وزارة المياه تتطلع للاستفادة من التجربة الأمريكية

WhatsApp Image 2022-01-24 at 11.34.23 AM (1)

الخصاونة: الحكومة مستمرة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية

وزارة الصحة

تعديلات على حوافز العاملين في وزارة الصحة - تفاصيل

37b2057603a1b3e56536e96a7d4e8919

الحكومة تطالب آلاف الأردنيين بدفع مستحقات مالية عليهم خلال شهرين - أسماء

Screenshot_42

الحكومة تعلن الأنشطة الزراعية الأكثر خطورة في المملكة - أسماء