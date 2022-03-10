منع توقيف أي مواطن في المطار والاكتفاء بإبلاغه بوجود قضية

الوكيل الإخباري -



كشف مصدر حكومي مطلع ان الحكومة اتخذت قراراً يقضي بعدم توقيف أي مواطن في المطار، انما إبلاغه بوجود قضية عليه ليراجع بعد ذلك الجهات المعنية.

اضافة اعلان



وأكد المصدر في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان القرار بدأ تنفيذه يوم الثلاثاء الماضي، ويقضي بعدم توقيف أي مواطن في المطار إذا كان عليه طلبات قضائية والاكتفاء بتبليغه بوجود قضية ليتسنى للمواطن مراجعة الجهات المعنية .



واشار المصدر ان عدد من المواطنين اشتكوا من تعرضهم للتوقيف في المطار اثناء السفر بسبب وجود تعميم قضائي عليهم دون علم منهم وبعض هذه القضايا مر عليها سنوات طويلة .



يشار إلى أن وزارة العدل كانت قد أطلقت في العام 2014 خدمة «محاسبين تنفيذ» في مطار الملكة علياء الدولي أتاحت للمسافرين تسديد المطالبات المالية المترتبة عليهم لتمكينهم من السفر حيث كانت المطالبات المالية تؤرق مسافرين، إذ كانوا يمنعون من السفر واحيانا يتم توقيفهم الى حين تسديد تلك المطالبات، التي تكون في بعض الأحيان مبالغ قليلة.





