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الثلاثاء، 05-01-2021 04:20 م

منع شركات النقل بالتطبيقات الذكية من هذا الإجراء

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الوكيل الإخباري - منعت هيئة تنظيم النقل البري، شركات نقل الركاب بواسطة التطبيقات الذكية من حجب خدمة النقل بالتطبيقات الذكية، بعد شكاوى وردت إليها حول قيام عدد منها بحجب الخدمة عنهم بحجة عملهم مع أكثر من تطبيق.

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وقال مدير عام الهيئة صلاح اللوزي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة عممت بعدم حجب الخدمة عن مقدم أي خدمة سواء مرتبط بتطبيق واحد أو أكثر إلا بعد مخاطبة الهيئة وبيان الأسباب الموجبة لحجبها.


وأضاف أن القرار يأتي بعد الرجوع للعقود المبرمة مع تلك الشركات والتشريعات الناظمة لعملية النقل بواسطة التطبيقات الذكية، مشيرا إلى أن التعميم تضمن أيضا ربط نظام الشكاوى الخاص بالشركات مع نظام الهيئة.


وشدد اللوزي على أن مخالفة الشركات لمضامين التعميم ستدفع الهيئة لتفعيل نصوص العقود المبرمة معهم وللتشريعات المطبقة بالهيئة، مضيفا أن الهيئة ستذهب تجاه المخالفة وسحب الكفالات وقد تصل المخالفات إلى إيقاف التراخيص الممنوحة أو حتى سحبها.


 




 

 


 

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