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الخميس، 26-11-2020 07:34 م

منع صلاة الجمعة في مساجد الصريح بسبب الاوضاع الامنية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير اوقاف إربد الثانية عبدالسلام نصير، أنه تقرر منع إقامة صلاة الجمعة في مساجد الصريح ليوم غد بسبب المشاجرة المسلحة.
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ووفق تعميم مدير الاوقاف على مساجد المنطقة : " الأخوة الخطباء الفضلاء في المساجد التابعة لمنطقة الصريح...أرجو ابلاغكم انه تم توقيف خطبة وصلاة الجمعة في مساجدكم ليوم غداً الموافق ٢٧ /١١ / ٢٠٢٠ وحتى شعار آخر.فأرجو من الجميع الإلتزام بالقرار وتحت طائلة المسائلة القانونية والإدارية" . 

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه تمت السيطرة على المشاجرة التي وقعت بين مجموعة من الاشخاص في منطقة الصريح مساء اليوم ونتج عنها خمسة اصابات حالتهم بين المتوسطة والسيئة . 

 




 

 


 

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