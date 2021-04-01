منع طبيب عن ممارسة مهنته بعد وفاة مريضة بعملية جراحية

الوكيل الاخباري -

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قررت لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الأطباء المصادقة على قرار مجلس التأديب القاضي بإيقاف طبيب عن ممارسة مهنة الطب حتى نهاية المحاكمة في القضية المنظورة أمام القضاء والتي أدت الى وفاة مريضة أثناء العملية الجراحية حيث استند مجلس التأديب في حكمة الى المادة ٣٥ من قانون نقابة الأطباء.و خاطبت اللجنة معالي وزير الصحة وبصفة عاجلة للعمل على إغلاق عيادة الطبيب والإيعاز الى كافة المستشفيات الخاصة في المملكة بعدم السماح للطبيب بإدخال أي حالات لغايات المعالجة او إجراء أي عمليات جراحيه طيلة فترة المنع تحت طائلة المسائلة القانونية.وصرح نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ورئيس مجلس التأديب في النقابة الدكتور محمد رسول الطراونة أن الطبيب بتصرفه قد خالف الدستور الطبي الأردني المادة 2 و5 و9 والمادة 10 والمادة 12 والمادة 45 من قانون النقابة والمادة 5 من قانون المسؤولية الطبية والتي توجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه أخلافيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية للمريض وبين الطراونة أن الطبيب قد مارس اختصاصا ليس من اختصاصه .