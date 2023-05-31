من الذين حضروا حمام العريس لسمو ولي العهد ؟ - اسماء

الوكيل الاخباري - أقام سمو الأمير عمر بن فيصل حمام العريس لسمو الأمير الحسين ولي العهد، بمشاركة عدد من أقارب ورفاق سموه في القوات المسلحة في منزل سمو الأمير فيصل، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي يقيمها جلالة الملك في مضارب بني هاشم.



وكان أبرز الحاضرين :



* سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني



* سمو الأمير عمر بن فيصل



* سمو الأمير عبدالله بن علي



* سعادة السيد جعفر الصالح



* سعادة السيد طارق جودة



* سعادة السيد محمد حلواني



* سعادة السيد عون جمعة



* سعادة السيد طلال الصالح



كما حضر حمام العريس مجموعة من رفاق سموه في كتيبة المدرعات الثانية الملكية التي يخدم بها حالياً، ومجموعة من زملاء سموه في كتيبة الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/١ الملكية التي خدم بها سموه سابقاً.

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