من سيكون رئيساً لمجلس الأمن القومي إذا اقرت التعديلات الدستورية ؟ خبير يجيب

الوكيل الإخباري - قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية ليث نصراوين، ان رئيس الوزراء هو من سيكون رئيسا لمجلس الأمن القومي، إذا ما أقرت التعديلات الدستورية.

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وأكد نصراوين لـ " الوكيل الاخباري" على أن اختيار رئيس الوزراء ليكون رئيسا للمجلس باعتباره الشخص الثاني في السلطة التنفيذية.

واشار إلى أن ذلك لا يتعارض مع كون رئيس الوزراء وزيراً للدفاع، موضحاً أنه سوف يترأس المجلس باعتباره رئيساً للوزراء.