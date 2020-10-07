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الأربعاء، 07-10-2020 03:50 م

من هم المستثنون من حظر التجول الشامل في العقبة؟

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الوكيل الإخباري- قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استثناء 28 شركة ورصيف ميناء من الحظر الشامل المقرر يومي الجمعة والسبت، وذلك لتسهيل انسياب البضائع وخدمة الاقتصاد الوطني وإدامة حركة الحياة العامة للمواطنين والمؤسسات.

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وبحسب رئيس السلطة المهندس نايف بخيت، يشمل الاستثناء شركات العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وميناء حاويات العقبة، والموانئ الصناعية، وميناء الفوسفات والكهرباء، وميناء الشيخ صباح، وفجر الأردنية المصرية للغاز، وميناء العقبة للخدمات البحرية، ونافذ للخدمات اللوجستية، اضافة إلى شركات وكلاء الملاحة والتخليص على البضائع.


 




 

 


 

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