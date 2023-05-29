من هو السيد خالد آل سيف والد الآنسة رجوة ؟

الوكيل الإخباري- تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة عبر جوجل البحث عن عائلة الآنسة رجوة آل سيف خطيبة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مع قرب زفافه على الآنسة رجوة ، وتساءل الكثيرون حول من يكون والدها السيد خالد آل سيف .



والد الآنسة رجوة آل سيف هو السيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف، من مواليد العام 1953، ويبلغ من العمر 70 عاماً ، رجل أعمال بارز في السعودية والرئيس التنفيذي والمالك لمجموعة شركات السيف التي تعمل في مجال خدمات الرعاية الصحية والبناء والأمن، كما ينتمي خالد آل سيف والد رجوة آل سيف لإحدى العائلات والقبائل المشهورة "قبيلة سبيع"، التي يربطها علاقات نسب وصهر مع أسرة آل سعود الحاكمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة .

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خالد آل سيف والد رجوة آل سيف له 4 أشقاء وهم: سامي، محمد، فيصل، بثينة ، وله من الابناء 4 : ولدين وبنتين، وهم: رجوة، ودانا، وفيصل آل سيف، ونايف آل سيف.

وكالة سوا الاخبارية