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الجمعة، 27-05-2022 07:27 م

من هو الطبيب فيصل صدقي الياسين والد الملكة ؟

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعى الديوان الملكي الهاشمي، بمزيد من الحزن والأسى، والد صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، حفظها الله، وجد كل من أصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، حفظهم الله، المرحوم، بإذن الله، الطبيب فيصل صدقي الياسين، الذي انتقل إلى رحمته تعالى في عمان اليوم الجمعة، الواقع في 26 شوال عام 1443 هجرية، الموافق 27 أيار عام 2022 ميلادية.

والطبيب الدكتور فيصل الياسين ولد في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1934، وأكمل دراسته الثانوية فيها قبل أن ينتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة ومن ثم يتوجه بعدها بسنوات للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في ايرلندا الشمالية.

في عام 1961 انتقل إلى الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية، ليقوم بعدها بفترة وجيزة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء العرب الذين حصلوا على ترخيص.

وبعد ثلاثين عاماً قضاها ممارساً مهنة الطب، عاد إلى الأردن ليتقاعد ويستقر فيها حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى الجمعة 27 أيار 2022.

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