من هو مستشار الملك الجديد ؟

الوكيل الاخباري -
صدرت الإرادة الملكية السامية مساء السبت، بتعيين اللواء المتقاعد الدكتور عاطف عودة الحجايا مستشاراً لجلالة الملك لشؤون العشائر برتبة وراتب وزير اعتباراً من تاريخ 5/12/2020؛ وذلك خلفا لسعد هايل السرور، وتاليا السيرة الذاتية:اضافة اعلان
الاسم: عاطف عودة غيث بن هداية الحجايا
تاريخ الميلاد: 1964
تاريخ التجنيد: 20/10/1982
مدة الخدمة: 33سنة في الأمن العام وقوات الدرك
الشهادات التي حصل عليها:
1-شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية عام 1982
2-درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من جامعة مؤتة في الاردن عام 2001
3-درجة الماجستير في الدراسات الامنية من جامعة مؤتة في الاردن عام 2005
4-درجة زميل كلية الدفاع الوطني في الاستراتيجية القومية من اكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر عام 2011
5-درجة الدكتوراة في ادارة الاعمال من معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي/جامعة ام درمان الإسلامية في السودان عام 2014
شغر المواقع التالية:
1-قائد سرية، مساعد قائد مجموعة، قائد مجموعة في لواء الأمن العام من 1984 الى 2001.
2-مدير أركان بالوكالة في لواء الملك حسين من 2004 الى 9/2/2005.
3-مدير أركان في لواء الملك عبدلله
4-رئيس شعبة العمليات والتدريب في قوات الأمن الخاصة الى 2/8/2005
5-ملحق بإدارة العمليات/قوات حفظ السلام/ساحل العاج في 2006
6-إجازة نهاية مهمة في قوات الأمن الخاصة
7-مدير أركان في لواء الأمير حسين
8-دورة دفاع وطني/مصر في القائمة المؤقتة 2011
الدورات التي حصل عليها:
1-دورة مرشحين/كلية عسكرية في 1982
2-دورة الصاعقة في1984
3-دورة المظليين في 1984
4-دورة حفظ النظام في 1985
5-دورة القتال في المناطق المبنية في 1986
6-دورة الكتابات العسكرية في 1987
7-دورة العلاقات العامة في 1987
8-دورة المشاة للضباط في 1988
9-دورة الدروع التأسيسية في 1988
10- دورة مكافحة المخدرات في 1991
11-دورة الدروع التقدمية في 1993
12-دورة الكمبيوتر في 1992
13-دورة حفظ النظام/فرنسا في 1993
14-دورة السير التأسيسية في 1994
15-دورة التحقيق والبحث الجنائي في 1995
16-دورة الأمن التقدمية في 1996
17-دورة التحقيق في جرائم المتفجرات/امريكا في 1999
18-دورة الحاسوب الخاصة بدورة القيادة والأركان في 2000
19-دورة القيادة والأركان في 2000
20-دورة حماية المنشآت الهامة/فرنسا في 2002
21-دورة إدارة الأزمات في 1988
22-دورة القيادة العليا/برنامج الماجستير في2004
23-دورة الدفاع الوطني/مصر في 2011
الشارات والأوسمة التي حصل عليها:
-شارة الوفاق والإتفاق في 1988
-وسام الإستحقاق درجة رابعة في 1988
-وسام الإستقلال درجة رابعة في 1991
-شارة الكفاءة الادارية في 1995
-وسام تقدير الخدمة الطويلة المخلصة في 2001
-شارة الكفاءة التدريبية في2004
-وسام الكوكب درجة ثالثة في 2005
-شارة الكفاءة الادراية والفنية في 2009
-شارة الدرك الممتاز للضباط في 2009
-وسام النهضة درجة ثانية في 2010
-شارة الكفاءة الميدانية في 2013
-وسام الإستحقاق العسكري درجة ثانية في 2014.