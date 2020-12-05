من هو مستشار الملك الجديد ؟

الوكيل الاخباري -

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صدرت الإرادة الملكية السامية مساء السبت، بتعيين اللواء المتقاعد الدكتور عاطف عودة الحجايا مستشاراً لجلالة الملك لشؤون العشائر برتبة وراتب وزير اعتباراً من تاريخ 5/12/2020؛ وذلك خلفا لسعد هايل السرور، وتاليا السيرة الذاتية:الاسم: عاطف عودة غيث بن هداية الحجاياتاريخ الميلاد: 1964تاريخ التجنيد: 20/10/1982مدة الخدمة: 33سنة في الأمن العام وقوات الدركالشهادات التي حصل عليها:1-شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية عام 19822-درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من جامعة مؤتة في الاردن عام 20013-درجة الماجستير في الدراسات الامنية من جامعة مؤتة في الاردن عام 20054-درجة زميل كلية الدفاع الوطني في الاستراتيجية القومية من اكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر عام 20115-درجة الدكتوراة في ادارة الاعمال من معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي/جامعة ام درمان الإسلامية في السودان عام 2014شغر المواقع التالية:1-قائد سرية، مساعد قائد مجموعة، قائد مجموعة في لواء الأمن العام من 1984 الى 2001.2-مدير أركان بالوكالة في لواء الملك حسين من 2004 الى 9/2/2005.3-مدير أركان في لواء الملك عبدلله4-رئيس شعبة العمليات والتدريب في قوات الأمن الخاصة الى 2/8/20055-ملحق بإدارة العمليات/قوات حفظ السلام/ساحل العاج في 20066-إجازة نهاية مهمة في قوات الأمن الخاصة7-مدير أركان في لواء الأمير حسين8-دورة دفاع وطني/مصر في القائمة المؤقتة 2011الدورات التي حصل عليها:1-دورة مرشحين/كلية عسكرية في 19822-دورة الصاعقة في19843-دورة المظليين في 19844-دورة حفظ النظام في 19855-دورة القتال في المناطق المبنية في 19866-دورة الكتابات العسكرية في 19877-دورة العلاقات العامة في 19878-دورة المشاة للضباط في 19889-دورة الدروع التأسيسية في 198810- دورة مكافحة المخدرات في 199111-دورة الدروع التقدمية في 199312-دورة الكمبيوتر في 199213-دورة حفظ النظام/فرنسا في 199314-دورة السير التأسيسية في 199415-دورة التحقيق والبحث الجنائي في 199516-دورة الأمن التقدمية في 199617-دورة التحقيق في جرائم المتفجرات/امريكا في 199918-دورة الحاسوب الخاصة بدورة القيادة والأركان في 200019-دورة القيادة والأركان في 200020-دورة حماية المنشآت الهامة/فرنسا في 200221-دورة إدارة الأزمات في 198822-دورة القيادة العليا/برنامج الماجستير في200423-دورة الدفاع الوطني/مصر في 2011الشارات والأوسمة التي حصل عليها:-شارة الوفاق والإتفاق في 1988-وسام الإستحقاق درجة رابعة في 1988-وسام الإستقلال درجة رابعة في 1991-شارة الكفاءة الادارية في 1995-وسام تقدير الخدمة الطويلة المخلصة في 2001-شارة الكفاءة التدريبية في2004-وسام الكوكب درجة ثالثة في 2005-شارة الكفاءة الادراية والفنية في 2009-شارة الدرك الممتاز للضباط في 2009-وسام النهضة درجة ثانية في 2010-شارة الكفاءة الميدانية في 2013-وسام الإستحقاق العسكري درجة ثانية في 2014.