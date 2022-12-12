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الإثنين، 12-12-2022 12:07 م

من 100 - 475 ديناراً زيادة صرف الدعم لحافلات العمومي والتكسي والسرفيس

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الوكيل الإخباري - كشفت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، اليوم الإثنين، تفاصيل الاتفاق مع النقابة العامة لأصحاب الباصات الأردنية والنقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية والتكسي، لزيادة الدعم لها لثلاثة أشهر قادمة.اضافة اعلان


وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الاتفاق يتضمن زيادة المبالغ المُخصصة للحافلات والتكسي بزيادة 125% عما كان عليه الدعم سابقاً.

وجاء الدعم كما يلي: 

– الحافلات خط طويل 130 كيلو متر فما فوق بمبلغ 475 دينارًا شهريا

– الحافلات خط قصير أقل من 130 كيلو متر بمبلغ 375 دينارًا شهريا

– الحافلات المتوسطة خط قصير أقل من 130 كيلو متر بمبلغ 300 دينارًا شهريًا

– الحافلات متوسطة خط طويل أكثر من 130 كيلو متر بمبلغ 350 دينارًا شهريًا

– سيارات السرفيس خط طويل أكثر من 130 كيلو متر بمبلغ 160 دينارا شهريا

– سيارات السرفيس خط قصير اقل من 130 كيلو متر بمبلغ 100 دينارا شهريا

– سيارات التكسي الأصفر بمبلغ 100 دينار شهريا

 




 

 


 

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