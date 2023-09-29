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الجمعة، 29-09-2023 10:40 م

مهرجانا الوفاء للرصيفة وشارع الثقافة يواصلان فعالياتهما

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الوكيل الإخباري - تواصلت، اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الوفاء للرصيفة الأول الذي تنظمه بلدية الرصيفة، بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، بالتزامن مع مهرجان شارع الثقافة في موسمه الخامس من تنظيم جمعية أبناء الرصيفة للثقافة/ صالون الرصيفة الثقافي.

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وتقام فعاليات المهرجان في حديقة الملك عبدالله الثاني، بمشاركة عدد من الهيئات الثقافية في لواء الرصيفة وحضور كبير من أهالي المدينة.


واشتمل اليوم الثاني على فقرات شعرية قدمها عدد من الشعراء وعلى عرض لعدد من الفقرات المسرحية القصيرة الهادفة وإقامة معرض للكتاب، وبازار خيري لسيدات الأسر المنتجة في مدينة الرصيفة، إضافة إلى فقرات ترفيهية ومسابقات رياضية للأطفال.


وبين رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عمر قاسم أن الفعاليات مستمرة حتى يوم غد السبت، مؤكدًا سعي المهرجان من خلال فعالياته لتقديم مساحة ثقافية واسعة لأبناء المدينة للتعبير عن التنوع الثقافي الذي يميز المدينة التي تضم مختلف شرائح وثقافات المملكة، وتشكل لوحة فنية مميزة للأردن.


وأشار إلى أنه سيتم تكريم عدد من الشخصيات البارزة في لواء الرصيفة، تعبيرا عن الوفاء لهم والشكر لما قدموه خلال مسيرتهم في خدمة أبناء الرصيفة والوطن عامة.

 




 

 


 

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