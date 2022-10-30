مهرجان أبيلا السياحي الثقافي ينطلق في حرثا

الوكيل الإخباري - نظمت جمعية هيئة اليرموك للتنمية الثقافية والاجتماعية، أمس السبت، مهرجان أبيلا السياحي الثقافي، ضمن فعاليات احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022.

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وقال عضو حزب زمزم المهندس وصفي عبيدات الذي رعى الحفل، إن المهرجان يستحضر كل القيم الجميلة التي عاشها آباؤنا وأجدادنا والسلف الصالح عبر التاريخ، وهو أعظم من أن يكون فضاء للمعارض والفنون والمقتنيات والتاريخ بقدر ما يبعث فينا الأمل بأن تستمر عملية البناء للأجيال القادمة.



وأشار إلى أن مهمتنا اليوم أن نمسح على الآثار العملاقة في أرض حرثا وأم قيس، وكل قرى هذا اللواء التي تغازل التاريخ ليس في الأردن وحده، وإنما في فلسطين وسوريا ولبنان لتستمد أمجاده منذ آلاف السنين ليكون قبلة لكل الباحثين عن الحضارة والثقافة ومزارا للسائحين والمفكرين، ولنبني أرضية صلبة لتشجيع السياحة الثقافية في بلدنا الحبيب.



وقال رئيس الجمعية خالد عبيدات "إننا اليوم، ونحن نجتمع في هذا الصرح العلمي الشامخ، لنؤكد للعالم أجمع أنه بالعلم والثقافة نواكب الحاضر والمستقبل، ونحافظ على هويتنا الثقافية متكئين على ماض عريق تمتد جذوره من أبيلا إلى البتراء".



ويتضمن المهرجان الذي يستمر يومين على معرض للفن التشكيلي بعنوان "من أجلك يا قدس" للفنانين منتصر عبيدات وآيات عبيدات وأكرم القواسمة، وقدمت فرقة مدرسة كورال حرثا مغناة بني كنانة.



واشتمل حفل الافتتاح على عروض مسرحية، وفقرات فنية بالعزف على العود والربابة، وفقرات شعرية للشاعرين وصفي الصبرات وهلال الشرفات.