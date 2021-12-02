مهرجان الزيتون الوطني يستبعد الزيت غير الصالح للاستهلاك البشري

الوكيل الاخباري - أظهر مختبر فحص الزيت في مهرجان الزيتون الوطني الواحد والعشرين، أن أغلب عينات الزيت المشاركة في المهرجان حصلت على نتيجة زيت بكر ممتاز بنسبة 59 بالمئة، والزيت البكر 32 بالمئة، والزيت البكر العادي 7 بالمئة.



وقال ممثل مؤسسة الغذاء والدواء في مهرجان الزيتون الوطني الواحد والعشرين ومعرض المنتجات الريفية المهندس مأمون الصياحين إن نسبة الزيت غير الصالح للاستهلاك بلغت 2 بالمئة، وجرى استبعاد هذا النوع من الزيت وعدم السماح له بدخول المهرجان.

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