مهرجان المثلث الذهبي الثقافي والسياحي ينطلق الثلاثاء بالجنوب

الوكيل الإخباري- تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات مهرجان المثلث الذهبي الثقافي والسياحي في دورته السادسة في محافظات الجنوب، بتنظيم من جمعية واحة الفكر والادب، بمشاركة 50 شاعرا من 16 دولة عربية واجنبية، إضافة الى الاردن.

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وقال رئيس الجمعية الشاعر شوكت البطوش إن المهرجان يأتي هذا العام بمشاركة من الدول العربية والاجنبية وتشمل المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ولبنان و فلسطين والعراق وعُمان والسعودية والبحرين والسويد والدنمارك، لافتا الى ان فقرات المهرجان تجوب محافظات الجنوب للتعريف بالمناطق الاردنية وايجاد مساحة من التواصل بين الشعراء الاردنيين والمشاركين.



وبين ان اولى فعاليات المهرجان تبدأ في الكرك يوم الثلاثاء ثم العقبة والديسة في لواء القويرة وتشتمل على امسيات شعرية، وبازار تراثي، وندوات ثقافية .



بدوره، بين مدير ثقافة العقبة طارق البدور ان المهرجان يأتي بمناسبة مئوية الدولة الاردنية، واختيار القويرة لواء للثقافة الاردنية لعام 2021 ويهدف الى تسويق المبدع الاردني ويفتح مجالا للتواصل بين الشعراء، علاوة على ترويجه للمناطق الثقافية والسياحية الاردنية.

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