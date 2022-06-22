مهرجان ترفيهي في عجلون لذوي الاحتياجات الخاصة

الوكيل الإخباري- نظم مركزا شباب وشابات عجلون النموذجيان في مجمع عجلون الرياضي، اليوم الأربعاء، مهرجانا ترفيهيا لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع مركزي الرحمة ولمسة الأيادي البيضاء وجمعية عرجان.

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وقالت رئيسة مركز شابات عجلون النموذجي سهير القضاة إن العناية بهذه الشريحة، وتقديم الخدمة الأمثل لهم، ودمجهم في المجتمع من خلال تنفيذ مثل هذه الأنشطة والبرامج الهادفة، واجب ومسؤولية.



وقال رئيس مركز شباب المحافظة النموذجي محمد الصمادي إن المهرجان يهدف إلى إدخال الفرحة والبسمة على نفوس هؤلاء الأطفال، وفتح آفاق جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، وإكسابهم مهارات تلائم احتياجاتهم الخاصة والتعرف على قدراتهم.



واشتمل المهرجان الذي شارك فيه 50 طفلا على أناشيد وألعاب وأنشطة ترفيهية، وتوزيع الهدايا على الأطفال.