مهرجان تعريفي بـ إعادة استخدام النفايات في ديرعلا

الوكيل الاخباري - أطلقت بلدية دير علا الجديدة، بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية، اليوم السبت، المهرجان التعريفي بمشروع "إعادة استخدام النفايات في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط"، والذي يأتي كمنحة من البرنامج الإقليمي متعدد الأطراف للتعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط (الاتحاد الأوروبي).



وأكد رئيس بلدية دير علا الجديدة مصطفى الشطي إن منطقة دير علا تخطو خطوات سريعة في المسار البيئي وكيفية التعامل مع النفايات الصلبة وطرق إعادة استخدامها، مؤكدا أهمية ثقافة المجتمع وتعاونه في دعم النهج البيئي واتخاذ منظومة صحية في التعامل.

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