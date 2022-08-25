مهرجان ثقافي بحديقة الملك عبدالله الثاني بالرصيفة

الوكيل الاخباري - أقامت بلدية الرصيفة بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء وعدد من الهيئات والجمعيات الثقافية في اللواء اليوم الخميس، مهرجانا ثقافيا منوعا في حديقة الملك عبد الله الثاني، وذلك ضمن فعالياتها الأسبوعية احتفالا بالرصيفة لواء للثقافة الأردنية لعام 2022.



وعبر رئيس البلدية شادي الزيناتي عن اعتزازه بهذه المناسبة التي يفخر بها كل أبناء اللواء وتشكل فرصة لإظهار الجانب الثقافي المتنوع الذي يتميز به أبناء مدينة الرصيفة، ويشكل فسيفساء مجتمعية مميزة من تنوع الثقافات التي يتكون منها مجتمع وسكان اللواء.

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