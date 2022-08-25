الجمعة 26-08-2022
الوكيل الاخباري

مهرجان ثقافي بحديقة الملك عبدالله الثاني بالرصيفة

إربد : أكثر من 30 ألف شخص يتفاعلون مع فعاليات صيف الأردن

تحذير من عمليات احتيال إعلانية تقوم بها شركات غير مرخصة

موعد إعلان أسماء المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية

انطلاق الفعاليات الثقافية والفنية لمهرجان شبيب

بحث تعزيز التعاون بين الجامعتين الهاشمية والإسكندرية المصرية

الجيش يحبط تهريب 600 ألف حبة مخدرة

التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتائج القبول الموحد

إطلاق الشبكة البحثية لمركز دراسات اللاجئين والنازحين في اليرموك

القبول الموحد : أكثر من 45 ألف طلب للالتحاق بالجامعات الرسمية

الخميس، 25-08-2022 11:03 م

مهرجان ثقافي بحديقة الملك عبدالله الثاني بالرصيفة

82022120187508424293


الوكيل الاخباري - أقامت بلدية الرصيفة بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء وعدد من الهيئات والجمعيات الثقافية في اللواء اليوم الخميس، مهرجانا ثقافيا منوعا في حديقة الملك عبد الله الثاني، وذلك ضمن فعالياتها الأسبوعية احتفالا بالرصيفة لواء للثقافة الأردنية لعام 2022.

وعبر رئيس البلدية شادي الزيناتي عن اعتزازه بهذه المناسبة التي يفخر بها كل أبناء اللواء وتشكل فرصة لإظهار الجانب الثقافي المتنوع الذي يتميز به أبناء مدينة الرصيفة، ويشكل فسيفساء مجتمعية مميزة من تنوع الثقافات التي يتكون منها مجتمع وسكان اللواء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fffff

إربد : أكثر من 30 ألف شخص يتفاعلون مع فعاليات صيف الأردن

520222517146860947324

تحذير من عمليات احتيال إعلانية تقوم بها شركات غير مرخصة

320226212530955533027

موعد إعلان أسماء المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية

1

انطلاق الفعاليات الثقافية والفنية لمهرجان شبيب

e

بحث تعزيز التعاون بين الجامعتين الهاشمية والإسكندرية المصرية

820221918449208242491

الجيش يحبط تهريب 600 ألف حبة مخدرة

أخبار متعلقة
82022201390249562796

بلدية إربد تباشر بتنفيذ حلول مرورية لدوار الثقافة وإشارة بردى

8202221191912903287777

افتتاح مشروع جادا للتنمية البشرية بالرصيفة

420221312927635063274

بلدية كفرنجة تنفذ حملة نظافة شاملة

www

بلدية الرصيفة تطلق اسم الأطفال الخمسة على احد شوارعها

EKyJNfzWkAAC6Zi

بعد حادثة حريق منزل الرصيفة.. خبير يوضح أبرز أسباب حرائق التماس الكهربائي

7202222205459587788482

الرصيفة تقيم مهرجانا ثقافيا منوعا في حديقة الملك عبدالله الثاني