مهرجان جرش : غالبية صور الفنانين جيدة ولم يكن عليها تعليقات

الوكيل الاخباري - قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش مازن قعوار، الأحد، إن الذي حدث بخصوص المنشورات الخاصة بمشاركة فنانين بمهرجان جرش اقتصر على موقع الفيس بوك، مشيرا إلى أنه جرى نشرها حسبما وصلت من نقابة الفنانين الأردنيين.



وأضاف في حديثه لقناة المملكة أن الصور لم يتم نشرها على الأعمدة والشوارع والمواقع الالكترونية لهذه اللحظة.



"غالبية الصور كانت بنوعية جيدة وعالية ولم يكن هناك أي تعليقات عليها ، ولكن بعض الصور كانت غير مناسبة" وفق قعوار .



وحول وجود مصممين هواة نفى قعوار ذلك، مؤكدا وجود مصمم داخلي يعمل منذ سنوات في المهرجان وهو قام بنشر الصور على الفيس بوك فقط ، وخلال اليومين القادمين سيتم تعديل بعض هذه الصور ونشرها في الاعلانات المرئية كما هو مخطط.



وأكد أن هناك شركة متخصصة المهرجان على تواصل معها وهي من ستقوم بنشر الصور، مشيرا إلى أنه سيجري الطلب من النقابة الصور التي وجدها المشاهد أنها غير مناسبة بحيث ترسل لنا بجودة عالية او صور مختلفة لبعض الفنانين .

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