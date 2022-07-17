الأحد 17-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

نقابة الفنانين تحمل إدارة مهرجان جرش مسؤولية تصميم إعلانات المشاركين

تشكيلات ادارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

اختتام دورة دولية بمركز شابات سهل حوران

مهرجان جرش : غالبية صور الفنانين جيدة ولم يكن عليها تعليقات

التربية توضح حول إمتحان اللغة الانجليزية لطلبة التوجيهي

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأوقاف : اوقفنا 30 مركزا إسلاميا مخالفا بشكل جزئي ومؤقت من أصل 1000 مركز قائم

حقيقة تقديم 140 دينار كمساعدات من البنك المركزي لبعض الأسر الاردنية

الطفيلة : لقاء يبحث آليات إصدار شهادات مزاولة المهنة

الضمان في الميدان يومي الأربعاء والخميس القادمين في عدد من مناطق العاصمة عمان

الأحد، 17-07-2022 08:28 م

مهرجان جرش : غالبية صور الفنانين جيدة ولم يكن عليها تعليقات

w


الوكيل الاخباري - قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش مازن قعوار، الأحد، إن الذي حدث بخصوص المنشورات الخاصة بمشاركة فنانين بمهرجان جرش اقتصر على موقع الفيس بوك، مشيرا إلى أنه جرى نشرها حسبما وصلت من نقابة الفنانين الأردنيين.

وأضاف في حديثه لقناة المملكة أن الصور لم يتم نشرها على الأعمدة والشوارع والمواقع الالكترونية لهذه اللحظة.

"غالبية الصور كانت بنوعية جيدة وعالية ولم يكن هناك أي تعليقات عليها ، ولكن بعض الصور كانت غير مناسبة" وفق قعوار .

وحول وجود مصممين هواة نفى قعوار ذلك، مؤكدا وجود مصمم داخلي يعمل منذ سنوات في المهرجان وهو قام بنشر الصور على الفيس بوك فقط ، وخلال اليومين القادمين سيتم تعديل بعض هذه الصور ونشرها في الاعلانات المرئية كما هو مخطط.

وأكد أن هناك شركة متخصصة المهرجان على تواصل معها وهي من ستقوم بنشر الصور، مشيرا إلى أنه سيجري الطلب من النقابة الصور التي وجدها المشاهد أنها غير مناسبة بحيث ترسل لنا بجودة عالية او صور مختلفة لبعض الفنانين .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
E

نقابة الفنانين تحمل إدارة مهرجان جرش مسؤولية تصميم إعلانات المشاركين

720227174627711920912

تشكيلات ادارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

42021823165855674258

اختتام دورة دولية بمركز شابات سهل حوران

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية توضح حول إمتحان اللغة الانجليزية لطلبة التوجيهي

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

720227165930788523469

الأوقاف : اوقفنا 30 مركزا إسلاميا مخالفا بشكل جزئي ومؤقت من أصل 1000 مركز قائم

أخبار متعلقة
Untitled-1-276

تعديلات على برنامج فعاليات مهرجان جرش

720223224624656784355

تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن في مادبا

620221192929226053518

اتفاقية تعاون بين مهرجان وبلدية جرش

1

انطلاق احتفالات جرش بصيف الأردن 2022

7201912184949323512850

انطلاق فعاليات صيف الأردن في المدرج الروماني

w

اتفاقية شراكة بين مهرجان جرش ونقابة الفنانين الأردنيين