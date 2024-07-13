مهرجان جرش ينظم "سمبوزيوم للنحت" بمناسبة اليوبيل الفضي

الوكيل الإخباري - تنطلق صباح بعد غد الاثنين، أعمال سمبوزيوم النحت الدولي الذي ينظمه مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ38، بالتعاون مع رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، بمشاركة 14 نحاتاً من الأردن والدول العربية والعالم.

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وتحتضن كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية، أعمال السمبوزيوم التي تستمر حتى نهاية فعاليات المهرجان في 3 آب المقبل.



وقال رئيس اللجنة المؤقتة لرابطة الفنانين التشكيليين، الدكتور ابراهيم الخطيب لوكالة (بترا)، إن فكرة السمبوزيوم تنطلق هذا العام من احتفال "مهرجان جرش"، باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.



وأضاف أن الرابطة وقعت اتفاقية مع إدارة المهرجان، لإقامة سمبوزيوم نحت عالمي، لإنجاز 12 منحوتة، سيجري حال إنجازها مع نهاية المهرجان تسليمها إلى إدارة مهرجان جرش التي ستنسق مع وزارة الثقافة، لإهدائها إلى المحافظات بشكل رسمي لوضع المنحوتات في أماكن بارزة فيها.



وبين أن الرابطة أتمت التحضير لانطلاق أعمال السمبوزيوم، بحيث سيتم اطلاع الفنانين المشاركين، على طبيعة الأردن الجغرافية واختيار أفكار معينة من قبلهم خلال الأيام الثلاثة الأولى، قبل البدء بأعمال النحت.



واختارت إدارة المهرجان بالتعاون مع الرابطة مجموعة من أبرز النحاتين، لإنجاز المنحوتات، هم: كرام الزعبي، وحمزة بني عطا، وديالا الدغليس، ومحمد الهزايمة، ومرام حسن، وعمرو أبو غربية، وشادي غوانمة من الأردن، وإسلام عبادة وأحمد موسى من مصر، وعصام جميل من السعودية، وأنتونيو فيجو من إسبانيا، وبيرثا شورتس من سويسرا، وجون زونجر من تركيا، ومارتن سكسلر من ألمانيا.