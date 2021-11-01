مهرجان شارع الرصيفة الثقافي يواصل فعالياته

الوكيل الاخباري - تواصلت اليوم فعاليات مهرجان شارع الرصيفة الثقافي لليوم الثاني بأمسيات شعرية وقصصية قدمها عدد من الشعراء والادباء من ضيوف المهرجان اضافة الى تواصل فعالية البازار الشعبي الذي تنفذه مجموعة من الاسر المنتجة في لواء الرصيفة.



وقدم كل من الشعراء شفيق العطاونة ورائد جبريل واحمد الاحمد قصائد وطنية تغنت بالاردن وقيادته الهاشمية وعبرت عن مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الدولة الاردنية خلال مئة عام من العمل والانجاز.

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