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الثلاثاء، 05-04-2022 09:47 ص

مهرجان شبابي رمضاني في البلقاء

البلقاء


الوكيل الإخباري - نفذت مديرية شباب البلقاء أمس الاثنين، مهرجانا شبابيا رمضانيا في مجمع الأمير حسين الرياضي، بمشاركة المراكز والأندية والهيئات الشبابية وذلك ضمن برنامج "رمضانيات" الخاص بالمديرية.

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واشتمل المهرجان على أناشيد ومسابقات دينية وشعر، ورسم على وجوه الأطفال وعرض جودو وألعاب شعبية وألعاب خفة.


وقالت مديرة شباب البلقاء الدكتورة أحلام العبادي، إن البرنامج يهدف إلى تعزيز قيم التكافل والخير من خلال إقامة العديد من الأنشطة الدينية والثقافية والمبادرات خلال الشهر الفضيل، وتنظيم البازارات الشعبية، فضلاً عن تخصيص فقرات ترفيهية متنوعة للأطفال.


ويعتبر برنامج "رمضانيات" فرصة لإعادة إحياء الطقوس الرمضانية المعتادة في المجتمع، وبث أجواء الفرح والتسلية بين العائلات والشباب والأطفال، بعد غيابها لعامين بسبب الإجراءات الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا، من خلال فعاليات مجانية.


 




 

 


 

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