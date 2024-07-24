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الأربعاء، 24-07-2024 10:55 ص

مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق ينطلق غدا

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الوكيل الاخباري - تنطلق يوم غد الخميس، فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق بدورته الثانية والعشرين الذي سيقام في معرض عمان الدولي للسيارات طريق المطار برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي. 

ويشارك في المهرجان، الذي يستمر عشرة أيام، شركات صناعية محلية، وأخرى من السعودية وفلسطين وإيران وباكستان ومصر.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء للمنظمين، يشتمل المهرجان على معروضات من الصناعات الغذائية والمفروشات والملابس والاكسسوارات والصناعات البلاستيكية والمنظفات والتحف والهدايا.

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