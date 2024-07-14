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الأحد، 14-07-2024 11:53 م

مهرجان صيف عمان يواصل فعالياته الوطنية

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الوكيل الإخباري - واصل مهرجان صيف عمان الذي انطلقت فعالياته في حدائق الحسين وحدائق الجبيهة أمسياته العمانية بفقرات وطنية من الفلكلور التراثي الأردني على المسرح الرئيسي للمهرجان لحدائق الحسين قدمته كورال مركز زها.

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وعلى مسرح الأطفال وفي أجواء عائلية تبدأ يومياً من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساءً طيلة أيام المهرجان عروض سينمائية للأطفال، كما تم عرض مسرحية "دعبول ونانا".


وفي حدائق الجبيهة، تمت إقامة فعاليات متنوعة للأطفال، وعرضت مسرحية "روي وبياض الثلج".


يذكر أنه تم تخصيص مساحات داخل الحدائق تشمل منطقة الأسواق بهدف عرض وتسويق المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات، ومعرض للكتاب "قراءة وتوزيع ".


وكانت أمانة عمان الكبرى خصصت مواقف مجانية للسيارات خلف الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، ووسائط نقل مجانية داخل حدائق الحسين لنقل الزوار الى مواقع الفعاليات طيلة أيام المهرجان.

 




 

 


 

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