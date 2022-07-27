مهرجان عمان السينمائي: إعلان الفائزين بجوائز منصات تسويق مشاريع الأفلام

الوكيل الإخباري- اختُتمت مساء أمس الثلاثاء فعاليات "أيام عمّان لصناع الأفلام" التي أقيمت في إطار الدورة الثالثة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم، بالإعلان عن الفائزين بجوائز منصات تسويق مشاريع الأفلام الطويلة في حفل خاص أقيم في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بعد ستة أيام حافلة بورش العمل والندوات وحلقات النقاش المتعلقة بصناعة الأفلام.

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واختارت لجنة التحكيم المستقلة تسعة مشاريع قيد التطوير أو في مرحلة ما بعد الانتاج للفوز بجوائز نقدية وعينية، اضافة إلى أربعة مشاريع فازت بجوائز في "سوق عمّان لصناع الأفلام" وذلك من أصل ثمانية عشر مشروعاً أردنياً وعربياً متنافساً.



وتكمن أهمية هذه الجوائز في تمهيد الطريق أمام صناع الأفلام الفائزين لتطوير أو استكمال مشاريعهم قيد التنفيذ، الأمر الذي يولي له مهرجان عمّان اهتماماً خاصاً منذ انطلاقته.



وفي هذا الصدد، استحدث المهرجان "سوق عمّان لصناع الأفلام"، هذا العام، لربط صانعي الأفلام بالممولين المحتملين والشركاء والموزعين.

وعلى مدى أربعة أيام، عرض المتنافسون مشاريعهم السينمائية أمام لجنة التحكيم بعد تلقيهم لتدريب حول أساليب تقديم وعرض المشاريع بطريقة مهنية واحترافية.



وتألفت لجنة التحكيم من صانع الأفلام رشيد مشهراوي ومنتجة الأفلام ميريام ساسين والمستشار الثقافي محمد بن جبور وقيّمة ومؤرخة الفن ريم فضّة والممثلة ركين سعد.



وقال مقرر لجنة التحكيم بسام الأسعد، أنه تم وضع معايير للاختيار كالجودة وجدية المشاريع والفكر النقدي وغير الاعتيادي الذي يرتقي بمجتمعاتنا وخيالنا ورواياتنا، مضيفا: "اخترنا كلجنة أن نبتعد عن المألوف والمباشر والمستهلك."

ومُنِحت جوائز "أيّام عمّان لصنّاع الأفلام" والتي قُدِّمت عبر شراكات أقامها المهرجان مع مؤسسات محلية وأجنبية، على النحو التالي: في فئة (جوائز فئة المشاريع قيد التطوير)، قدمت جائزة نقدية لفيلم في مرحلة التطوير بقيمة 5 آلاف دولار أميركي، من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لمشروع فيلم "سرقة النار" من إخراج عامر الشوملي وإنتاج رشيد عبد الحميد، و جائزة نقدية لفيلم أردني (أول فيلم) في مرحلة التطوير بقيمة 5 آلاف دولار مُقدمة من حكمت الثقافة لمشروع فيلم "المصعد" من إخراج صالح الخطايبة، وجائزة نقدية لفيلم في مرحلة التطوير بقيمة 5 آلاف دولار مُقدمة من IEFTA لـمشروع فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" من إخراج مراد مصطفى وإنتاج سوسن يوسف.



فيما منحت جائزة معدات التصوير لمشروع في مرحلة التطوير بقيمة 10 آلاف دولار مُقدمة من شركة Slate Film Services لـمشروع فيلم "تحويلة" من إخراج موني أبو سمرة وإنتاج ينال قساي، وقدمت خدمات استشارية في مجال تطوير السيناريو الصديق للبيئة وأفضل ممارسات الإنتاج المستدام بقيمة 10 آلاف دولار مقدمة من شركة Greener Screen لمشروع فيلم "مواسم جنات" من إخراج مهدي هميلي وإنتاج مفيدة فضيلا.



وقدمت دعوة لحضور مهرجان مالمو للسينما العربية في دورة عام 2023 لفيلم أردني (أول فيلم) في مرحلة التطوير مُقدمة من مهرجان مالمو لمشروع فيلم "تحويلة" من إخراج موني أبو سمرا وإنتاج ينال قساي.



وقدم مقعد لفيلم من إخراج "مخرجة عربية" في منصات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مُقدمة من مهرجان الأقصر لمشروع فيلم "تحويلة" من إخراج موني أبو سمرا وإنتاج ينال قساي،وقدمت خدمات استشارية لثلاث جلسات في منصة دوكس كاراج، لفيلم وثائقي في مرحلة التطوير مُقدمة من شركة دوكس بوكس لمشروع فيلم "50 متر" من إخراج يمنى خطاب وإنتاج أحمد عامر.

وفي فئة (جوائز فئة المشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج): قدمت جائزة نقدية لفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 5 آلاف دولار مُقدمة من Nation Production لفيلم "باي باي طبريا" من إخراج لينا سويلم وإنتاج ماري نيزان.



كما قدمت خدمات ما بعد الإنتاج بقيمة 21 ألف دولار من الكلية الأسترالية للإعلام، لفيلم "قمر الحصادين" من إخراج راما عياصرة وإنتاج مريم سليم واسمهان بكيرات، وقدمت خدمات ترويج العلامة التجارية للأفلام بقيمة 10 آلاف دولار، من Creative Media Solutions لفيلم "حقول متأرجحة" من إخراج سارين هيربريديان وإنتاج عزة حوراني، وقدمت خدمات ضبط الألوان لفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 10 آلاف دولار من شركة رم للإنتاج لفيلم "حقول متأرجحة" من إخراج سارين هيربريديان وإنتاج عزة حوراني.



وقدمت خدمات تصميم ومكساج الصوت لفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 10 آلاف دولار من SWISH Audio House لفيلم "حقول متأرجحة" من إخراج سارين هيربريديان وإنتاج عزة حوراني، وقدمت خدمات تصحيح ألوان لفيلم وثائقي في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 15 ألف دولار من فيلم لاب فلسطين لـ "باي باي طبريا" من إخراج لينا سويلم وانتاج جان ماري نيزان.



وفي فئة ( جوائز سوق عمّان لصناع الأفلام): قدمت خدمات عمل DCP بقيمة 10 آلاف دولار من The Cell لـمشروع فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" من إخراج مراد مصطفى وإنتاج سوسن يوسف.



والحد الأدنى من الضمانات مقابل حقوق توزيع ومبيعات في العالم العربي بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي مُقدمة من MAD Solutions لـ "شجرة المساء" من إخراج وانتاج عادل بكري، والحد الأدنى من الضمانات مقابل حقوق توزيع ومبيعات في العالم العربي بقيمة 10 آلاف دولار مُقدمة من MAD Solutions لـمشروع "التدريب الأخير" من إخراج ياسين فنان وإنتاج كوتر تزروتي، وحاز فيلم " فطار وغدا وعشا" من إخراج محمد سمير وإنتاج مروة عبدالله، على جائزة نقدية لفيلم روائي في مرحلة التطوير بقيمة 10 آلاف دولار مقدمة من ART.



يذكر أن "أيام عمّان لصناع الأفلام" قدمت هذا العام برنامجاً ثرياً تضمن 13 جلسة حوارية وست ورش عمل مع خبراء ومهنيين سينمائيين، تناولت مواضيع مختلفة في فنون صناعة الأفلام على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.