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السبت، 11-06-2022 10:52 م

مهرجان كرنفالي إيذانا بانطلاقة احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية

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الوكيل الاخباري - اكتست إربد، اليوم السبت، بألوان الفرح ورسمت لوحة جميلة مزركشة بإرثها الثقافي والحضاري وهي تعلن عن استقبالها واحتضانها للمشاركين بفعاليات احتفاليتها كعاصمة للثقافة العربية 2022 ، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول ونائب رئيس اللجنة المنطمة العليا /رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة.

وسيجري الافتتاح الرسمي للاحتفال غدا الأحد بجامعة اليرموك برعاية ملكية سامية. واشتملت فعاليات الاحتفال الذي حضره عدد من وزراء الثقافة العرب ومحافظ إربد رضوان العتوم ورئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي وفعاليات رسمية ونيابية وثقافية وشعبية على انطلاق كرنفال السيارات من أمام “بيت السرايا” وسط مدينة إربد حتى مدينة الحسن الرياضية حاملة أعلام الأردن و 18 دولة عربية مشاركة في الاحتفالية.

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